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В Кыштыме снова объявился эксгибиционист

Автор: КР от Вчера, 15:48 Категория: Происшествия

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Фоторобот предоставлен пресс-службой полиции.

 

Полиция Кыштыма разыскивает подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении третьеклассниц.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в минувшую субботу днём возле трансформаторной будки, расположенной у дома № 19 на улице Ветеранов, неизвестный мужчина обнажил перед двумя школьницами свои гениталии. 


По словам девочек, это был высокий мужчина лет 35-40. Со слов пострадавших составлен фоторобот подозреваемого. Мужчина средних лет ростом 180 сантиметров. Лицо овальной формы, с щетиной. Щёки чуть пухлые. Брови чёрные, волосы тёмно-русые. В момент совершения преступления волосы немного торчали из-под чёрной шапки с подворотом с металлическим лейблом. Телосложение полноватое, куртка чёрная со швами и с прямыми прямоугольными карманами. Из-под куртки был виден чёрный свитер. 


Если кому-то известна любая информация, способная помочь в раскрытии преступления, просьба сообщить её в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.

 

По факту совершения насильственных действий сексуального характера в следственном отделе по Кыштыму возбуждено уголовное дело.

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