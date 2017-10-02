В Кыштыме снова объявился эксгибиционист
Автор: КР от Вчера, 15:48 Категория: Происшествия
Фоторобот предоставлен пресс-службой полиции.
Полиция Кыштыма разыскивает подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении третьеклассниц.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в минувшую субботу днём возле трансформаторной будки, расположенной у дома № 19 на улице Ветеранов, неизвестный мужчина обнажил перед двумя школьницами свои гениталии.
По словам девочек, это был высокий мужчина лет 35-40. Со слов пострадавших составлен фоторобот подозреваемого. Мужчина средних лет ростом 180 сантиметров. Лицо овальной формы, с щетиной. Щёки чуть пухлые. Брови чёрные, волосы тёмно-русые. В момент совершения преступления волосы немного торчали из-под чёрной шапки с подворотом с металлическим лейблом. Телосложение полноватое, куртка чёрная со швами и с прямыми прямоугольными карманами. Из-под куртки был виден чёрный свитер.
Если кому-то известна любая информация, способная помочь в раскрытии преступления, просьба сообщить её в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.
По факту совершения насильственных действий сексуального характера в следственном отделе по Кыштыму возбуждено уголовное дело.