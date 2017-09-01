В Кыштыме водитель, которому стало плохо за рулём, сбил женщину
Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: Происшествия
Страшная авария произошла вчера в садоводческом товариществе «Берёзка», что в лесном массиве неподалёку от радиозавода.
Как сказал сайту «КР» старший следователь следственного отдела полиции Андрей Сидоров, житель Кыштыма ехал на автомобиле «Нива Шевроле» по грунтовой дороге вдоль садовых участков. Внезапно ему стало плохо, и он выехал с просёлочной дороги.
В это самое время вдоль дороги шла 58-летняя женщина. Услышав, что едет машина, она решила дать ей проехать и отошла с обочины к дереву. Однако иномарку занесло как раз в то самое дерево.
Женщину зажало между бампером и деревом. На крики выбежал один из садоводов. Он сдвинул машину, чтобы освободить пострадавшую, вызвал скорую и полицию. Затем начал оказывать первую медицинскую помощь водителю.
В результате была госпитализирована только жительница нашего города. Сейчас она находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Ей пришлось ампутировать ногу.