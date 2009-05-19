В посёлке под Кыштымом рядом с крупным предприятием случился пожар
Автор: КР от Сегодня, 10:39 Категория: Происшествия
Меньше часа назад бойцы 118-й пожарной части потушили сарай на одном из огородов, расположенном вблизи Тайгинского горно-обогатительного комбината. Как сообщил сайту «КР» начальник этой части Константин Плаксин, сообщение о возгорании поступило в 8 часов 50 минут.
«Красный петух» полностью уничтожил постройку и весь огородный инвентарь. Выгорело и 20 метров деревянного забора.
Электричества на участке нет, поэтому версия короткого замыкания исключается. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.