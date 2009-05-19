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В посёлке под Кыштымом рядом с крупным предприятием случился пожар

Автор: КР от Сегодня, 10:39 Категория: Происшествия

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Меньше часа назад бойцы 118-й пожарной части потушили сарай на одном из огородов, расположенном вблизи Тайгинского горно-обогатительного комбината. Как сообщил сайту «КР» начальник этой части Константин Плаксин, сообщение о возгорании поступило в 8 часов 50 минут.

 

 

«Красный петух» полностью уничтожил постройку и весь огородный инвентарь. Выгорело и 20 метров деревянного забора.

 

 

Электричества на участке нет, поэтому версия короткого замыкания исключается. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.

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Цитата: Radishev
Да, уж! Поступило сообщение... А в окно взглянуть не судьба? Халупа находилась в аккурат напротив окон пожарной части в 100 метрах, и не спасли...

Халупу не спасли? 
 
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Да, уж! Поступило сообщение... А в окно взглянуть не судьба? Халупа находилась в аккурат напротив окон пожарной части в 100 метрах, и не спасли...
 
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