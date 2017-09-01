В Кыштыме донжуан едва не спалил квартиру возлюбленной
Автор: КР от Вчера, 11:29 Категория: Происшествия
Напомним, в конце августа мужчина пытался попасть в квартиру дамы своего сердца с помощью пожарных. Та не хотела его пускать, но кыштымский ромео пошёл на хитрость. Он позвонил в 117-ю пожарную часть и сообщил, что в его доме на улице Ленина, 44 горит кухня, а попасть внутрь он не может.
Огнеборцы, прибывшие на место, ни запаха гари, ни едкого дыма не обнаружили. А пока выясняли, действительно ли вызвавший их мужчина – хозяин квартиры, тот сбежал.
Однако попасть в жилище возлюбленной ему всё же удалось. И пожарные лично в этом убедились. На днях им снова поступило сообщение из того самого дома. На этот раз в подъезде и вправду было дымно.
В той самой квартире, которую они отказались взламывать две недели назад по его просьбе, бойцы пожарной части обнаружили знакомого донжуана. Тот, будучи в подпитии, крепко спал. А в кастрюле на плите в это время пригорало мясо.