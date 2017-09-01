В Кыштыме из-за включённого под подушкой кипятильника едва не случился пожар
Автор: КР от Вчера, 11:21 Категория: Происшествия
Фото из группы "Мы из Кыштыма" в социальной сети "ВКонтакте"
Вчера огнеборцы 117-й пожарной части дважды выезжали по адресу улица Дальняя, 3. В полдень жильцы многоквартирного дома почуяли запах гари в подъезде, но очага возгорания прибывшие на место пожарные не обнаружили.
Спустя три часа снова поступил вызов из этой пятиэтажки. На этот раз дым заполонил совсем другой подъезд.
Как сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 117 Николай Кузьмин, в одной из квартир, дверь которой оказалась не заперта, тлел диван. Кто-то включил кипятильник в розетку и положил его под подушку. Воспламенения не произошло только благодаря отсутствию кислорода.
Позже выяснилось, что хозяйки квартиры в Кыштыме в тот момент вообще не было – она уехала в Екатеринбург. Кто и зачем пытался совершить поджёг её жилища – это сейчас расследуют полицейские.