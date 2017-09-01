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Футбольная команда Златоуста по дороге в Кыштым попала в аварию

Автор: КР от Вчера, 16:29 Категория: Происшествия

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Как сообщил сайту «КР» тренер кыштымской спортшколы «Академия футбола» Юрий Банных, это произошло вчера на Троицком тракте в Челябинске. Начинающие футболисты вместе с тренером направлялись на микроавтобусе «Форд Транзит» в наш город.

 

Здесь сегодня они должны были встретиться с местной командой «Кварц – Академия футбола».  Матч был запланирован в рамках чемпионата челябинской области по футболу среди юношей 2002-2003 годов рождения.

 

Однако добраться до места 17 спортсменам из Златоуста не удалось. В их автобус врезался грузовик, ехавший сзади. Большинство из 13 пострадавших школьников получили ушибы, но госпитализация им не потребовалась.

 

У одного подростка диагностировано сотрясение мозга. Ещё один доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу с переломом свода черепа. Врачи оценивают его состояние как близкое к удовлетворительному.

 

 

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