Футбольная команда Златоуста по дороге в Кыштым попала в аварию
Автор: КР от Вчера, 16:29 Категория: Происшествия
Как сообщил сайту «КР» тренер кыштымской спортшколы «Академия футбола» Юрий Банных, это произошло вчера на Троицком тракте в Челябинске. Начинающие футболисты вместе с тренером направлялись на микроавтобусе «Форд Транзит» в наш город.
Здесь сегодня они должны были встретиться с местной командой «Кварц – Академия футбола». Матч был запланирован в рамках чемпионата челябинской области по футболу среди юношей 2002-2003 годов рождения.
Однако добраться до места 17 спортсменам из Златоуста не удалось. В их автобус врезался грузовик, ехавший сзади. Большинство из 13 пострадавших школьников получили ушибы, но госпитализация им не потребовалась.
У одного подростка диагностировано сотрясение мозга. Ещё один доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу с переломом свода черепа. Врачи оценивают его состояние как близкое к удовлетворительному.