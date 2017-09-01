В Кыштыме один за другим вскрывают автомобили

Автор: КР от Вчера, 14:33 Категория: Происшествия

Две ночи подряд автопотрошители обкрадывают машины отечественного производства. Сначала они вскрыли «Волгу», припаркованную у одного из домов на улице Ветеранов. Злоумышленники сняли с неё аккумулятор стоимостью в 4920 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Несколько месяцев назад кто-то уже пытался взломать замки на этом же самом авто, но безуспешно.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, спустя сутки злоумышленники выдавили стекло «ВАЗ-2114», стоявшего у дома на улице Дзержинского. Наутро его владелец не досчитался 600 рублей, которые лежали в салоне.

В обоих случаях автомобили не были оборудованы системой сигнализации. Всего в этом году в нашем городе зарегистрировано 25 автомобильных краж.