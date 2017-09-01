Жительница Кыштыма, «заминировавшая» здание универмага, находится под подпиской о невыезде

Автор: КР от Вчера, 13:08 Категория: Происшествия

Как уже сообщал сайт «КР», в минувшую пятницу 64-летняя жительница нашего города позвонила в полицию и сказала, что в здании универмага заложена бомба. На место незамедлительно прибыли все оперативные службы – полиция, пожарные, спасатели, был задействован кинолог из Озёрска со служебной собакой. Из универмага и из соседнего здания Центрального универсального магазина полицейские эвакуировали 210 человек.

Виновницу такого переполоха вычислили в тот же день. Ею оказалась 64-летняя жительница Кыштыма. В момент доставки в отдел она была настолько пьяна, что не смогла объяснить полиции причины своего поступка.

Как сказала сегодня сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, сейчас пенсионерка находится под подпиской о невыезде. Ранее в поле зрения полиции она не попадала. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 207 – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». За свою шутку она может поплатиться лишением свободы на срок до трёх лет.