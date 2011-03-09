В Кыштыме задержали женщину, сообщившую полиции о бомбе в универмаге

Автор: КР от Вчера, 17:38 Категория: Происшествия

Как только что сообщил сайту «КР» начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Добрецкий, полицейские задержали женщину, позвонившую в дежурную часть полиции с известием о заминировании магазина в самом центре города.

Это 64-летняя жительница города Кыштыма. Но пока отвечать на вопросы полицейских она не в состоянии – слишком много алкоголя было выпито накануне. Тем временем служебная овчарка из озёрской кинологической службы обнюхала всё здание универмага и никакого взрывчатого вещества не нашла.

Теперь «шутницу» ждёт лишение свободы до трёх лет, а также возмещение затрат, понесённых экстренными службами – скорой помощью, пожарными, спасателями, полицейскими и другими.

Напомним, женщина позвонила в полицию сегодня в 14:14. Полицейские тут же эвакуировали 210 человек не только из универмага, но и из соседнего Центрального универсального магазина. В эти минуты торговые точки заработали в обычном режиме.