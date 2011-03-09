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В Кыштыме задержали женщину, сообщившую полиции о бомбе в универмаге

Автор: КР от Вчера, 17:38 Категория: Происшествия

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Как только что сообщил сайту «КР» начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Добрецкий, полицейские задержали женщину, позвонившую в дежурную часть полиции с известием о заминировании магазина в самом центре города.

 

Это 64-летняя жительница города Кыштыма. Но пока отвечать на вопросы полицейских она не в состоянии – слишком много алкоголя было выпито накануне. Тем временем служебная овчарка из озёрской кинологической службы обнюхала всё здание универмага и никакого взрывчатого вещества не нашла.

 

 

Теперь «шутницу» ждёт лишение свободы до трёх лет, а также возмещение затрат, понесённых экстренными службами – скорой помощью, пожарными, спасателями, полицейскими и другими.

 

Напомним, женщина позвонила в полицию сегодня в 14:14. Полицейские тут же эвакуировали 210 человек не только из универмага, но и из соседнего Центрального универсального магазина. В эти минуты торговые точки заработали в обычном режиме.

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  • Регистрация: 9.03.2011
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  • 185 комментариев
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Весьма интересно узнать о причинах, побудивших её к этим действиям. Поскольку она стольких людей отвлекла от работы, стоит узнать, чего она хотела достичь?
 

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Вивалвивалракью.
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