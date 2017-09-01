Подписка на газету Кыштымский рабочий

Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Сейчас здание универмага в Кыштыме обследует кинолог со специально обученной овчаркой

Сейчас здание универмага в Кыштыме обследует кинолог со специально обученной овчаркой

Автор: КР от Вчера, 17:05 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Как уже сообщалось ранее, здание универмага оцеплено, проведена эвакуация. Практически вся его площадь на двух этажах занята торговыми отделами. На первом находятся салон связи, обувные, парфюмерные и ювелирные магазины. Такой же ассортимент товаров и в торговых секциях второго этажа.

 

 

Кинолог из Озёрска прибыла к зданию универмага в 15:20. Сначала был проведён наружный осмотр периметра здания, включая стены и урны около входных дверей. Затем поисковую собаку завели внутрь здания.

 

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter