Сейчас здание универмага в Кыштыме обследует кинолог со специально обученной овчаркой

Автор: КР от Вчера, 17:05 Категория: Происшествия

Как уже сообщалось ранее, здание универмага оцеплено, проведена эвакуация. Практически вся его площадь на двух этажах занята торговыми отделами. На первом находятся салон связи, обувные, парфюмерные и ювелирные магазины. Такой же ассортимент товаров и в торговых секциях второго этажа.

Кинолог из Озёрска прибыла к зданию универмага в 15:20. Сначала был проведён наружный осмотр периметра здания, включая стены и урны около входных дверей. Затем поисковую собаку завели внутрь здания.