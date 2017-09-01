В Кыштыме в универмаге в центре города ищут бомбу. Из здания все эвакуированы

Автор: КР от Вчера, 15:54 Категория: Происшествия

В 14 часов 14 минут в дежурную часть полиции позвонила женщина и сообщила, что здание универмага заминировано. Своё имя при этом она не назвала. На место незамедлительно прибыли полицейские. Они эвакуировали всех работников и посетителей магазина. Чуть позднее были эвакуированы все продавцы и покупатели и из соседнего торгового заведения «ЦУМ».

Сотрудники управления гражданской защиты оцепили территорию вокруг него сигнальной лентой. На место прибыли все экстренные службы.

Как сообщил сайту «КР» начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Добрецкий, с минуты на минуту из Озёрска прибудут кинологи с собакой. Если она найдёт подозрительный предмет, в Кыштым прибудут сапёры из Челябинска или Златоуста.

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