В Кыштыме мужчина умудрился вынести из магазина девять банок дорогого кофе

Автор: КР от Сегодня, 10:37 Категория: Происшествия

Вчера в полицию обратились работники супермаркета «Пятёрочка», расположенного на улице Возмездия в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Они обнаружили, что на прилавках не хватает девяти банок кофе «Эгоист». Стоимость каждой – 500 рублей.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, охранники магазина заметили, что в прошлую субботу днём в торговый зал зашёл мужчина лет 35-40 с курткой в руках. Проследовав до полок с кофе, он сложил девять банок в корзину, после чего направился в так называемую слепую зону.

Через кассы он прошёл уже с пустой корзиной, но в куртке. Предположительно, под ней и был припрятан украденный товар.

Все, кто владеет какой-либо информацией о вероятном преступнике, могут сообщить её в полицию по телефонам 4-46-61 или 02.