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Житель Кыштыма забил до смерти друзей детства. Суд вынес ему приговор

Автор: КР от Вчера, 17:43 Категория: Происшествия

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Сегодня Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя нашего города. Как сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области, он признан виновным в убийстве двух человек.  

 

В августе прошлого года мужчина распивал горячительные напитки в квартире своего приятеля. К ним присоединился ещё один друг детства. Опьяневшая троица повздорила. Предметом спора стала служба в армии.

 

Подсудимый схватил гвоздодёр и нож и нанёс ими множественные удары своим собутыльникам. Те скончались на месте. Чтобы замести следы преступления, он поджёг одно тело и скрылся.

 

Теперь ему предстоит провести в исправительной колонии строгого режима 17 лет с последующим ограничением свободы ещё на два года.

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