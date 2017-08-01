Житель Кыштыма забил до смерти друзей детства. Суд вынес ему приговор
Автор: КР от Вчера, 17:43 Категория: Происшествия
Сегодня Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя нашего города. Как сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области, он признан виновным в убийстве двух человек.
В августе прошлого года мужчина распивал горячительные напитки в квартире своего приятеля. К ним присоединился ещё один друг детства. Опьяневшая троица повздорила. Предметом спора стала служба в армии.
Подсудимый схватил гвоздодёр и нож и нанёс ими множественные удары своим собутыльникам. Те скончались на месте. Чтобы замести следы преступления, он поджёг одно тело и скрылся.
Теперь ему предстоит провести в исправительной колонии строгого режима 17 лет с последующим ограничением свободы ещё на два года.
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