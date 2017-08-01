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Полицейские Кыштыма задержали подозреваемую, которая виртуозно обвела вокруг пальца наивного продавца

Автор: КР от Вчера, 16:15 Категория: Происшествия

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Как уже сообщалось на сайте «КР», 17 августа на Центральном рынке покупательница уговорила работницу одного из отделов отдать ей в долг детские вещи на шесть с половиной тысяч рублей и три женские сумки общей стоимостью четыре тысячи. Деньги обещала вернуть с зарплаты.

 

Продавец поверила проходимке и отдала ей весь товар. Только после её ухода женщина осознала, что денег она не дождётся, и обратилась в полицию.

 

Подозреваемая попала в объектив камер видеонаблюдения. Как сказал сайту «КР» временно исполняющий обязанности начальника городской полиции Дмитрий Костин, вчера сотрудники уголовного розыска задержали ту самую «покупательницу». Ею оказалась 27-летняя жительница Каслей. Она уже дала признательные показания и вернула часть похищенного. За кражу женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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