Полицейские Кыштыма задержали подозреваемую, которая виртуозно обвела вокруг пальца наивного продавца
Автор: КР от Вчера, 16:15 Категория: Происшествия
Как уже сообщалось на сайте «КР», 17 августа на Центральном рынке покупательница уговорила работницу одного из отделов отдать ей в долг детские вещи на шесть с половиной тысяч рублей и три женские сумки общей стоимостью четыре тысячи. Деньги обещала вернуть с зарплаты.
Продавец поверила проходимке и отдала ей весь товар. Только после её ухода женщина осознала, что денег она не дождётся, и обратилась в полицию.
Подозреваемая попала в объектив камер видеонаблюдения. Как сказал сайту «КР» временно исполняющий обязанности начальника городской полиции Дмитрий Костин, вчера сотрудники уголовного розыска задержали ту самую «покупательницу». Ею оказалась 27-летняя жительница Каслей. Она уже дала признательные показания и вернула часть похищенного. За кражу женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
В Кыштыме сегодня изучают опыт реализации проекта «Городская среда» (Андрей Панов)
Показушники у нас в Радиогородке все фонари погасли и нету никому дела центральная детская площадка между домами 115,10 и 2 по улице Дёмина дети просто вынуждены играть на голых камнях на неогороженно >>>
В Кыштыме сегодня изучают опыт реализации проекта «Городская среда» (Антошка)
Интересно, а если бы этот форум в Кыштыме НЕ проходил, дворы бы все равно отремонтировали? >>>
Жительницу Кыштыма чуть не изнасиловал молодой коллега (Кирилл Мазур)
обращайтесь когда изнасилует ! >>>
Полицейские Кыштыма задержали мужчину, который в соцсетях представлялся Юлией (slesar)
Я щас описаюсь, ну скоко же можно. Откуда такие лохи берутся. >>>
Финансисты Кыштыма рассказали о бюджете городского округа доступным языком (Гость гость)
Молодцы, доступно. Нужное дело. >>>
Все комментарии