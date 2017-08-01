В посёлке под Кыштымом молодой человек до смерти забил табуреткой мужчину

Автор: КР от Вчера, 11:50 Категория: Происшествия

В субботу ночью в посёлке Северная Кузнечиха в один из домов постучались двое мужчин. Им открыл 43-летний хозяин, и тут же получил несколько ударов по голове. Злоумышленники оттолкнули его и забежали в дом, где находилась супруга пострадавшего. Мужчина кинулся за ними, но один из ворвавшихся схватил табурет и нанёс ему ещё несколько ударов.

Супруга, бросившаяся на его защиту, также получила табуреткой. Семейная пара попыталась скрыться от преступников у соседа. Тот и преградил им путь в своё жилище, за что сразу поплатился. В ход снова пошёл табурет. Сразу после этого преступная парочка скрылась с места преступления.

Супруги предложили раненому мужчине вызвать скорую помощь, но тот отказался и отправил их восвояси. Когда соседи вернулись проведать его в шесть утра, тот уже скончался.

По данному факту следственный отдел по городу Кыштыму возбудил уголовное дело по пункту 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Сотрудники полиции совместно с работниками следственного отдела по горячим следам нашли одного подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Им оказался 22-летний местный житель. Его арестовали до суда. Личность его соучастника устанавливается.

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