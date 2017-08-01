Житель Кыштыма спустя год нашёл украденный телефон, но тут же потерял друга
Автор: КР от Сегодня, 11:53 Категория: Происшествия
Прошлым летом компания из трёх молодых людей отдыхала на берегу озера Сугомак. В это время у одного из них кто-то украл телефон «Сони Иксперия» стоимостью 16 тысяч рублей. Тот обратился в полицию.
– В августе этого года преступление было раскрыто, – сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности следственного отдела полиции Александр Тепленко. – Подозреваемым в воровстве оказался друг пострадавшего.
Телефон в целости и сохранности возвращён владельцу. А вот в отношении его приятеля возбуждено уголовное дело, и оно уже передано в суд. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
Комментарии
В Кыштыме муниципальное предприятие потратило более миллиона рублей не по назначению (Radishev)
То есть получается судебные приставы автоматически списали со счета Кыштымводоканала 1,1 миллиона рублей, а теперь Кыштымводоканал обвиняется еще и в нецелевом использовании средств? Абсурд какой-то! >>>
Жительница Кыштыма из-за интернет-мошенников теперь должна банку (Антошка)
Опять Сбербанк? >>>
В Кыштыме муниципальное предприятие потратило более миллиона рублей не по назначению (Антошка)
То есть получается судебные приставы автоматически списали со счета Кыштымводоканала 1,1 миллиона рублей, а теперь Кыштымводоканал обвиняется еще и в нецелевом использовании средств? Абсурд какой-то! >>>
Группа «На-На» дала эксклюзивное интервью главному информационному ресурсу города Кыштыма (Elena Scobeyus)
Анастасия, интервью было опубликовано в номере за 16 августа. Его можно прочитать в pdf-версии нашей газеты. Для этого вам необходимо оформить электронную подписку, которая стоит >>>
Между Кыштымом и Аргаяшом произошло смертельное ДТП (Наблюдатель)
Мопед-тандем? >>>
Все комментарии