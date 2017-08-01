Житель Кыштыма спустя год нашёл украденный телефон, но тут же потерял друга

Автор: КР от Сегодня, 11:53 Категория: Происшествия

Прошлым летом компания из трёх молодых людей отдыхала на берегу озера Сугомак. В это время у одного из них кто-то украл телефон «Сони Иксперия» стоимостью 16 тысяч рублей. Тот обратился в полицию.

– В августе этого года преступление было раскрыто, – сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности следственного отдела полиции Александр Тепленко. – Подозреваемым в воровстве оказался друг пострадавшего.

Телефон в целости и сохранности возвращён владельцу. А вот в отношении его приятеля возбуждено уголовное дело, и оно уже передано в суд. Ему грозит до двух лет тюрьмы.