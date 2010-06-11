Жительница Кыштыма из-за интернет-мошенников теперь должна банку
Автор: КР от Сегодня, 11:34 Категория: Происшествия
Около десяти вечера женщина отправилась укладывать ребёнка спать, отключив на своём смартфоне звуковой сигнал. Когда же спустя три часа взяла аппарат в руки, не поверила своим глазам – ей пришло порядка 90 сообщений о списании денег с кредитной карты.
Мошенники переводили по 100 рублей на неизвестный ей телефонный номер, а затем разом списали 45 450 рублей в качестве оплаты какой-то услуги. В общей сложности пострадавшая потеряла 55 250 рублей. Их она теперь обязана вернуть банку с процентами.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, жертва мошенников утверждает, что её телефоном никто не пользовался и никаких интернет-покупок с помощью карты она не совершала, тем более в столь поздние часы.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину».
Напомним, на днях подобный случай произошёл и с другим жителем Кыштыма. Злоумышленники ночью сняли с его карты почти 11 тысяч рублей.
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