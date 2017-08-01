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В Кыштыме воришка украл велосипед, проехал на нём через весь город и бросил за ненадобностью

Автор: КР от Вчера, 12:52 Категория: Происшествия

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Вчера ночью злоумышленник взломал замок на двери подвала одного из многоквартирных домов на улице Чернышевского и украл стоящий там велосипед «Форвард». Наутро хозяин двухколёсника сообщил об этом в полицию. Однако быстрее сыщиков пропажу нашёл охранник радиозавода – велосипед он обнаружил у проходной предприятия.

 

Той же ночью из подъезда дома на улице Дёмина вор похитил многоскоростной серый велосипед «Стингер». Причём тот был пристёгнут к перилам тросовым замком. Хозяйка велосипеда оценила ущерб в 12 тысяч рублей.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в обоих случаях решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Неделю назад из подъезда дома на улице Карла Либкнехта также ночью был похищен скоростной велосипед. Его нашли и передали хозяину.

 

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