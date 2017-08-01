В Озёрске задержан мужчина, два года продававший жителям Кыштыма поддельные полисы ОСАГО
Автор: КР от Вчера, 18:43 Категория: Происшествия
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области, следователи озёрской полиции возбудили уголовное дело по фактам мошенничества в сфере автострахования. В течение 2014 и 2015 годов работник фирмы «Авто плюс» продавал поддельные полисы ОСАГО жителям Озёрска и Кыштыма.
На фальшивках значились реквизиты компаний «АльфаСтрахование» и «ВСК». По предварительной информации, мужчина, представлявшийся страховым агентом, совершил 29 фактов мошенничества и 31 раз сбыл поддельные документы.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Подробный материал о ситуации с поддельными полисами ОСАГО в Кыштыме читайте в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».
Комментарии
В микрорайоне Нижнего Кыштыма ремонтируют проезд от ДК металлургов до второй школы (Фигище)
Хоть бы поинтересовался кто у людей, проживающих в микрорайоне, прежде, чем начинать все эти дела, что им нужно и в каком виде. Где были тротуары старые-сделают новые, а где ничего не было кро >>>
В микрорайоне Нижнего Кыштыма ремонтируют проезд от ДК металлургов до второй школы (Семёныч)
Все бы пели, да плясали, пришло время конкретных дел. Фу, аж воротит от таких комментаторов. Вы и вам подобные как скамеечные бабки уже лет пять-семь трясете эту сплетню, что в Кыштыме ничего н >>>
В микрорайоне Нижнего Кыштыма ремонтируют проезд от ДК металлургов до второй школы (Гость гость)
Интересная Вы дама. Прям сама наивность. Аж смешно. Что значит - убедительная просьба? Работы, которые сейчас ведутся, согласованы, определен план работ и соответственно смета, под которую выделены >>>
В Кыштыме приступили к заключительному этапу по ремонту Народного дома и благоустройству территории (Гость гость)
Очень красивое место, живописная гладь озера. Сюда будут приезжать молодожены для фотосессии. Думаю необходимо кованное дерево для замочков, иначе вся ограда будет увешана символами верности. >>>
Жителей Кыштыма никак не раскачать на акцию «Собери ребёнка в школу» (Наблюдатель)
Странное какое-то название акции. Как-будто кто-то разобрал ребенка. Он ведь не пазл. >>>
Все комментарии