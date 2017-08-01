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В Озёрске задержан мужчина, два года продававший жителям Кыштыма поддельные полисы ОСАГО

Автор: КР от Вчера, 18:43 Категория: Происшествия

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Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области, следователи озёрской полиции возбудили уголовное дело по фактам мошенничества в сфере автострахования. В течение 2014 и 2015 годов работник фирмы «Авто плюс» продавал поддельные полисы ОСАГО жителям Озёрска и Кыштыма.

 

На фальшивках значились реквизиты компаний «АльфаСтрахование» и «ВСК». По предварительной информации, мужчина, представлявшийся страховым агентом, совершил 29 фактов мошенничества и 31 раз сбыл поддельные документы.

 

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Подробный материал о ситуации с поддельными полисами ОСАГО в Кыштыме читайте в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».

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