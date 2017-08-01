В Кыштыме продавец отдала покупательнице товар под честное слово
Автор: КР от Сегодня, 11:59 Категория: Происшествия
Это произошло вчера на Центральном рынке под прицелами камер видеонаблюдения. Женщина уговорила продавца одного из отделов дать ей в долг детские вещи стоимостью шесть с половиной тысяч рублей и три женские сумки – это ещё четыре тысячи рублей. Деньги обещала вернуть «второго числа», в день зарплаты.
Наивный продавец поверила мошеннице и отдала ей весь запрошенный товар. И только после ухода женщины прозрела, что это чистой воды обман. Она обратилась в полицию. В злодеянии подозревается плотная женщина невысокого роста в возрасте 30-35 лет, с короткими русыми волосами. Одета в красную клетчатую рубашку и чёрные брюки, в солнцезащитных очках.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, вчера видеокамера зафиксировала ещё одно преступление. В магазине «Монетка» на улице Карла Либкнехта женщина на вид 40-50 лет украла из камеры хранения чужой пакет с продуктами. Ущерб устанавливается.
Злоумышленница была одета в серую кофту с чёрными пуговицами и чёрную юбку ниже колен. Чёрные волосы собраны в хвост. Особая примета – нос с горбинкой. Как и первая подозреваемая, она невысокого роста и плотного телосложения.
Комментарии
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