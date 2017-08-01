В Кыштыме старушка сама отдала мошенникам 62 тысячи рублей

Автор: КР от Сегодня, 11:34 Категория: Происшествия

Вчера днём к 86-летней жительнице нашего города, проживающей на улице Интернационала, пожаловали двое мужчин. Они предложили бабушке установить фильтр для очистки воды. Та согласилась и подписала подсунутый ей договор. За свои услуги мошенники запросили 74 400 рублей.

Таких денег у старушки не оказалось – она скопила лишь 62 тысячи рублей. Но злоумышленники вошли в её положение и удовольствовались предложенной суммой.

Через некоторое время к пострадавшей приехала дочь. Выслушав рассказ матери, она тут же сообщила о случившемся в полицию. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, неделю назад подобный случай произошёл на улице Горелова. Мужчина и женщина, представившись работниками фирмы по установке водоочистителей, продали пенсионерке фильтр «Аквафор» за 9200 рублей.