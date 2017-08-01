В Кыштыме автолюбители седьмой модели оказались под прицелом потрошителей
Автор: КР от Вчера, 12:47 Категория: Происшествия
Пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова сообщила сайту «КР», что в ночь с пятницы на субботу злоумышленники украли аккумуляторы сразу с двух таких автомобилей в разных районах города.
Во дворе одного из многоквартирных домов на улице Крестьянской воры вытащили из-под капота ВАЗ-2107 аккумуляторную батарею «Медведь» стоимостью 4 600 рублей.
Точно такую же машину неизвестные обокрали и в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Из припаркованной у дома на улице Соплякова «семёрки» они вытащили аккумулятор «Браво». Ущерб владелец машины оценил в 3 600 рублей.
Известно, что оба авто не были оборудованы системами сигнализации. Подозреваемые в совершении преступлений пока не задержаны.
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