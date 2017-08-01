Спасателей Кыштыма вызвали на поиски пропавшего рыбака

Автор: КР от Вчера, 10:40 Категория: Происшествия

Вчера около девяти вечера на пульт кыштымского отряда поисково-спасательной службы позвонили с базы отдыха «Радуга», расположенной на побережье озера Увильды.

Очевидцы сообщили, что несколькими часами ранее 54-летний житель Челябинска уплыл рыбачить на резиновой лодке, но в какой-то момент они увидели её пустой.

Прибывшие на место спасатели буем обозначили место возможного утопления мужчины. Но начать поиски рыбака им помешал шторм. Как только восстановится погода, дно водоёма обследуют водолазы из Челябинска.

Родственники пропавшего челябинца утверждают, что он не страдал какими-либо серьёзными заболеваниями и не злоупотреблял спиртным.