Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме старушка отравилась таблетками от высокого давления

В Кыштыме старушка отравилась таблетками от высокого давления

Автор: КР от Вчера, 13:08 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В центральную городскую больницу поступила 85-летняя бабушка. Как сообщил сайту «КР» заместитель главного врача по медицинской части Игорь Усков, пенсионерка ошибочно  приняла слишком высокую дозу препарата от повышенного артериального давления.

 

Через какое-то время ей стало плохо, и она позвонила внуку. Тот приехал к ней и вызвал скорую помощь. Сейчас пострадавшая находится в отделении терапии. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter