Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме пенсионерка заплатила мошенникам тройную цену за фильтр для воды

В Кыштыме пенсионерка заплатила мошенникам тройную цену за фильтр для воды

Автор: КР от Вчера, 13:19 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Вчера около 18 часов вечера в одну из квартир пятиэтажки на улице Горелова постучали мужчина и женщина. Открывшей им пенсионерке они представились работниками фирмы по установке водоочистителей. Визитёры убедили незадачливую женщину, что из крана течёт грязная вода, и предложили ей свои услуги.

 

Та подписала договор на установку фильтра «Аквафор» и отдала непрошенным гостям 9200 рублей. И только после их ухода узнала, что подобные устройства стоят в среднем в три раза меньше. Пострадавшая обратилась в полицию с просьбой помочь ей вернуть деньги. Ведётся доследственная проверка.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, вчера в дежурную часть поступило ещё одно такое же обращение. Торговцы фильтрами наведались и к тем, кто проживает на улице Ленина. Однако те с порога выпроводили гастролёров.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter