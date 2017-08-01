В Кыштыме пенсионерка заплатила мошенникам тройную цену за фильтр для воды
Автор: КР от Вчера, 13:19 Категория: Происшествия
Вчера около 18 часов вечера в одну из квартир пятиэтажки на улице Горелова постучали мужчина и женщина. Открывшей им пенсионерке они представились работниками фирмы по установке водоочистителей. Визитёры убедили незадачливую женщину, что из крана течёт грязная вода, и предложили ей свои услуги.
Та подписала договор на установку фильтра «Аквафор» и отдала непрошенным гостям 9200 рублей. И только после их ухода узнала, что подобные устройства стоят в среднем в три раза меньше. Пострадавшая обратилась в полицию с просьбой помочь ей вернуть деньги. Ведётся доследственная проверка.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, вчера в дежурную часть поступило ещё одно такое же обращение. Торговцы фильтрами наведались и к тем, кто проживает на улице Ленина. Однако те с порога выпроводили гастролёров.
Комментарии
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Антон_Усков)
Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а пиарят только Карнаухова. Хотя, Александр - молодец, но надо в >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (uristalex)
89514724432 Карнаухов Александр Олегович не пойму только почему без согласования статью разместили? >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (slesar)
Во молодец, подскажите что за адвокат, мне тоже нужно >>>
В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров (Горожанин)
Нет, не будет - они, видите ли, работали и заработали. И продолжают работать. Чего и "вам молодым" желаю - работать и зарабатывать. >>>
В Кыштыме вандалы разгромили обустроенный родник (slesar)
Бог не фраер, он всё видит >>>
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