В Кыштыме работник школы почти год прикарманивал чужие деньги
Автор: КР от 9-08-2017, 15:42 Категория: Происшествия
Жители многоквартирного дома, находящегося на территории санаторно-лесной школы имени Гагарина, как обычно, передавали деньги за услуги ЖКХ одному из работников этой школы. Тот должен был оплачивать их квитанции. Однако вместо этого львиную долю средств он попросту прикарманивал.
Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности прокурора города Кыштыма Константин Паутов, в период с января по октябрь прошлого года злоумышленник присвоил 149 тысяч рублей. Вчера уголовное дело в отношении него было направлено в суд.
Ушлому дельцу грозит до двух лет лишения свободы. Все похищенные деньги он вернул.
Комментарии
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Антон_Усков)
Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а пиарят только Карнаухова. Хотя, Александр - молодец, но надо в >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (uristalex)
89514724432 Карнаухов Александр Олегович не пойму только почему без согласования статью разместили? >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (slesar)
Во молодец, подскажите что за адвокат, мне тоже нужно >>>
В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров (Горожанин)
Нет, не будет - они, видите ли, работали и заработали. И продолжают работать. Чего и "вам молодым" желаю - работать и зарабатывать. >>>
В Кыштыме вандалы разгромили обустроенный родник (slesar)
Бог не фраер, он всё видит >>>
Все комментарии