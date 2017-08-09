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В Кыштыме работник школы почти год прикарманивал чужие деньги

Автор: КР от 9-08-2017, 15:42 Категория: Происшествия

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Жители многоквартирного дома, находящегося на территории санаторно-лесной школы имени Гагарина, как обычно, передавали деньги за услуги ЖКХ одному из работников этой школы. Тот должен был оплачивать их квитанции. Однако вместо этого львиную долю средств он попросту прикарманивал.

 

Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности прокурора города Кыштыма Константин Паутов, в период с января по октябрь прошлого года  злоумышленник присвоил 149 тысяч рублей. Вчера уголовное дело в отношении него было направлено в суд.

 

Ушлому дельцу грозит до двух лет лишения свободы. Все похищенные деньги он вернул.

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