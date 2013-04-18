В Кыштыме вандалы разгромили обустроенный родник

Автор: КР от Вчера, 12:16 Категория: Происшествия

Сегодня утром житель микрорайона Каолиновый Евгений Захаров, как обычно, пришёл за водой на родник, бьющий из-под земли неподалёку от частного сектора. Увиденное повергло его в шок.

– Какие-то отморозки разломали колодец! Один столб, который был вкопан на метр в землю, вырвали с корнем, а второй просто снесли, – сказал сайту «КР» Евгений Николаевич. – Всё это они скидали в воду. И новое ведро, которое на днях повесили, тоже утопили.

За ключевой водой в микрорайон Каолиновый ездят даже из Тайгинки и Кыштыма. В июне директор кыштымской фирмы «Экопроект» Виталий Даньшин по собственной инициативе проверил воду, взятую в востребованных кыштымцами источниках. Вода в каолиновском ключике по всем показателям оказалась идеальной.

Таким ключик в микрорайоне Каолиновый был ещё вчера

О случившемся редакция «Кыштымского рабочего» сообщила в полицию. А пока местные жители своими силами очистили колодец. Теперь нужно найти деньги на его восстановление.