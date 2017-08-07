В Кыштыме задержан пенсионер-эксгибиционист

Автор: КР от 7-08-2017, 12:02 Категория: Происшествия

В минувшую субботу днём 53-летний житель нашего города вышел на улицу Дзержинского, где гуляли две малолетние девочки, и показал им свой половой орган. Прохожие, ставшие свидетелями этого, задержали мужчину и доставили его в полицию, где он находится и сейчас. Материалы по данному факту уже переданы в следственный отдел по городу Кыштыму.

Как сообщил сайту «КР» начальник этого отдела Павел Козорез, сегодня будет подано ходатайство в суд об аресте задержанного. В отношении него возбудят уголовное дело. За действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, кыштымцу грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В анкетных данных подозреваемый указал свой социальный статус как пенсионер.