В Кыштыме задержан пенсионер-эксгибиционист
Автор: КР от 7-08-2017, 12:02 Категория: Происшествия
В минувшую субботу днём 53-летний житель нашего города вышел на улицу Дзержинского, где гуляли две малолетние девочки, и показал им свой половой орган. Прохожие, ставшие свидетелями этого, задержали мужчину и доставили его в полицию, где он находится и сейчас. Материалы по данному факту уже переданы в следственный отдел по городу Кыштыму.
Как сообщил сайту «КР» начальник этого отдела Павел Козорез, сегодня будет подано ходатайство в суд об аресте задержанного. В отношении него возбудят уголовное дело. За действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, кыштымцу грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
В анкетных данных подозреваемый указал свой социальный статус как пенсионер.
Комментарии
В Кыштыме вандалы разгромили обустроенный родник (slesar)
Бог не фраер, он всё видит >>>
В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров (Гость Анастасия)
А работающим пенсионерам жирно не будет так 300 рублей добавят пенсию на 200 рублей итого 500 ре.А нам молодым только 300 ре.И как прожить на эти деньги семьей и с малыми детками.Пусть пенсия не возму >>>
В Кыштыме задержан пенсионер-эксгибиционист (Гость Гость)
Эксгибиционизм >>>
В центре Кыштыма нетрезвые десантники устроили дискотеку. Вмешалась полиция (Кирилл Мазур)
илита , епа ! >>>
В центре Кыштыма нетрезвые десантники устроили дискотеку. Вмешалась полиция (Антон_Усков)
Отдохнули ребята!!! >>>
Все комментарии