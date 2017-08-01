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Спасатели Кыштыма нашли под Карабашом пока только вещи заблудившегося дедушки

Автор: КР от Сегодня, 10:29 Категория: Происшествия

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Как уже сообщалось на нашем сайте, в минувший понедельник в районе озера Серебры пропал пожилой грибник. В среду к его поискам подключились и бойцы кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области.

 

Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь этого отряда Юрий Бегджиков, вчера его коллеги обнаружили в лесном массиве вещи заблудившегося карабашца. Полиэтиленовое ведро, сумку с очками, спичками и ключами, а также пакет с грибами. Они лежали на земле в том же районе, где последним в день пропажи его видел водитель лесовоза.

 

Поиски продолжаются. Сегодня спасатели прочёсывают лес вместе с волонтёрами и кинологами. В поисках задействовано и пять обученных собак.

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