В Кыштыме был похищен молодой человек, ставший свидетелем преступления
Автор: КР от Вчера, 10:31 Категория: Происшествия
В ночь на минувшую среду трое приятелей, среди которых был и 14-летний подросток, нагрянули на работу к 20-летнему кыштымцу и силой усадили его в автомобиль. Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по городу Кыштыму Илья Атаманюк, тот стал невольным свидетелем кражи, которую ранее совершил один из его похитителей.
Злоумышленники отвезли пленника в Челябинск, где в одной из квартир, угрожая расправой, пытались заставить его изменить свои свидетельские показания, данные на допросе в полиции. В настоящее время молодой человек вызволен из плена.
По факту похищения человека возбуждено уголовное дело. А поскольку преступление совершено группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Двое из них задержаны – сейчас они находятся под домашним арестом. Третий объявлен в розыск.
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