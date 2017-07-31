В Кыштыме возобновились поиски заблудившегося две недели назад дедушки
Автор: КР от 31-07-2017, 15:01 Категория: Происшествия
Вчера спасатели кыштымского отряда поисково-спасательной службы совместно с кинологами-добровольцами из команды «Челспас», волонтёрами и охотниками вновь вышли на поиски Ивана Кузьмича Максимовских.
Как сообщается в группе поискового отряда «Легион-Спас», Север Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте», они проверяли охотничьи и рыбацкие избушки в районе возможного нахождения заблудившегося пожилого кыштымца. Однако на его след так и не вышли.
Напомним, Иван Кузьмич Максимовских ушёл за черникой в сторону горы Сугомак почти две недели назад, ещё 18 июля. В его поисках были задействованы волонтёры, спасатели, кинологи и полиция. В прошлую среду операцию по спасению 79-летнего жителя нашего города было решено приостановить.
Однако вчера вечером поисковики отряда «Легион-Спас» вновь бросили клич волонтёрам с просьбой присоединиться к прочёсыванию лесополосы пешком или на внедорожной технике. Очередная попытка поисков состоится сегодня вечером или завтра утром.
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