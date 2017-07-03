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Байкершу, пострадавшую в ДТП под Кыштымом, увезли в больницу Екатеринбурга

Автор: КР от Сегодня, 15:39 Категория: Происшествия

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Сегодня 35-летнюю жительницу Свердловской области, которую 15 июля на автодороге Кыштым-Карабаш сбил кыштымский водитель, на реанимобиле отвезли в больницу № 23 города Екатеринбурга.

 

Напомним, две недели назад на пересечении дорог Миасс-Карабаш-Кыштым и Кыштым-Большие Егусты житель нашего города, управлявший «Ладой Калиной», не уступил дорогу спортивному байку. В результате столкновения молодая женщина, находившаяся за рулём мотоцикла «Хёндай», была госпитализирована с тяжелейшей черепно-мозговой травмой.

 

Почти неделю пациентка находилась в коме. Всё это время её навещал брат, который проживает в Екатеринбурге. Там же в одной из рекламных фирм работает и пострадавшая.

 

Как только она пришла в сознание, а её состояние стабилизировалось, стал решаться вопрос о направлении её на дальнейшее обследование и лечение в Екатеринбург. Байкерше предстоит длительное лечение как в стационаре, так и амбулаторно.

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