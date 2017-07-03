Байкершу, пострадавшую в ДТП под Кыштымом, увезли в больницу Екатеринбурга
Автор: КР от Сегодня, 15:39 Категория: Происшествия
Сегодня 35-летнюю жительницу Свердловской области, которую 15 июля на автодороге Кыштым-Карабаш сбил кыштымский водитель, на реанимобиле отвезли в больницу № 23 города Екатеринбурга.
Напомним, две недели назад на пересечении дорог Миасс-Карабаш-Кыштым и Кыштым-Большие Егусты житель нашего города, управлявший «Ладой Калиной», не уступил дорогу спортивному байку. В результате столкновения молодая женщина, находившаяся за рулём мотоцикла «Хёндай», была госпитализирована с тяжелейшей черепно-мозговой травмой.
Почти неделю пациентка находилась в коме. Всё это время её навещал брат, который проживает в Екатеринбурге. Там же в одной из рекламных фирм работает и пострадавшая.
Как только она пришла в сознание, а её состояние стабилизировалось, стал решаться вопрос о направлении её на дальнейшее обследование и лечение в Екатеринбург. Байкерше предстоит длительное лечение как в стационаре, так и амбулаторно.
Комментарии
В Кыштыме остановлены поиски пропавшего больше недели назад дедушки (Гость Гость)
Типа, если не жив, то и искать не надо? Человека-то все равно найти нужно. >>>
Жилфонд проверят на качество (Гость Сергей)
Хотелось бы узнать,когда будут расселять жителей красной двухэтажки с ул.Челюскинцев 21" а" (бывшая фабрика Динамо). Дом переведён в нежилой фонд. Люди,проживающие там,просто изучаются. Это не жизнь >>>
В Кыштыме в ДТП получили травмы два подростка (slesar)
О хорошо, еще на одного беспредельщика на дороге меньше стало. >>>
В Кыштыме для ускорения ремонта теплотрассы глава округа предложила работать весь световой день (Трубкин Игорь)
без горячей воды не с 5 июля!!! а с 14 июня!!! Уже 6 недель!!! Такими темпами 150м теплосети будут делать до октября....(((. >>>
В Кыштыме в ДТП получили травмы два подростка (Батя)
Идиот за рулем это тоже что обезьяна в клетке и В наших школах самих инструкторов учить надо >>>
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