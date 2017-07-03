В Кыштыме подростки токсикоманили около железнодорожных путей
Автор: КР от Сегодня, 12:09 Категория: Происшествия
Их задержали сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. Два 14-летних кыштымских школьника вдыхали пары одурманивающего вещества на территории контейнерной площадки вблизи железнодорожных путей станции Кыштым.
Как сообщила пресс-служба Южно-Уральского линейного управления на сайте своего ведомства, подростков доставили в отделение полиции, а затем передали родителям. Полицейские провели с несовершеннолетними и их законными представителями профилактические беседы о вреде наркомании и токсикомании.
В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».
Информация о данном происшествии направлена в территориальный отдел полиции и в учебное заведение, в котором обучаются подростки. Этот случай будет рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Не исключено, что школьников отправят на лечение в наркологическую клинику.
В Кыштыме на учёте у врача-нарколога с подтверждённым диагнозом «токсикомания» состоит три подростка.
Комментарии
В Кыштыме остановлены поиски пропавшего больше недели назад дедушки (Гость Гость)
Типа, если не жив, то и искать не надо? Человека-то все равно найти нужно. >>>
Жилфонд проверят на качество (Гость Сергей)
Хотелось бы узнать,когда будут расселять жителей красной двухэтажки с ул.Челюскинцев 21" а" (бывшая фабрика Динамо). Дом переведён в нежилой фонд. Люди,проживающие там,просто изучаются. Это не жизнь >>>
В Кыштыме в ДТП получили травмы два подростка (slesar)
О хорошо, еще на одного беспредельщика на дороге меньше стало. >>>
В Кыштыме для ускорения ремонта теплотрассы глава округа предложила работать весь световой день (Трубкин Игорь)
без горячей воды не с 5 июля!!! а с 14 июня!!! Уже 6 недель!!! Такими темпами 150м теплосети будут делать до октября....(((. >>>
В Кыштыме в ДТП получили травмы два подростка (Батя)
Идиот за рулем это тоже что обезьяна в клетке и В наших школах самих инструкторов учить надо >>>
Все комментарии