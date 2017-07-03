В Кыштыме подростки токсикоманили около железнодорожных путей

Автор: КР от Сегодня, 12:09 Категория: Происшествия

Их задержали сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. Два 14-летних кыштымских школьника вдыхали пары одурманивающего вещества на территории контейнерной площадки вблизи железнодорожных путей станции Кыштым.

Как сообщила пресс-служба Южно-Уральского линейного управления на сайте своего ведомства, подростков доставили в отделение полиции, а затем передали родителям. Полицейские провели с несовершеннолетними и их законными представителями профилактические беседы о вреде наркомании и токсикомании.

В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».

Информация о данном происшествии направлена в территориальный отдел полиции и в учебное заведение, в котором обучаются подростки. Этот случай будет рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Не исключено, что школьников отправят на лечение в наркологическую клинику.

В Кыштыме на учёте у врача-нарколога с подтверждённым диагнозом «токсикомания» состоит три подростка.