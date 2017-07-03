На Дехановом пруду в Кыштыме утонула женщина

Автор: КР от Сегодня, 10:12 Категория: Происшествия

Трагедией вчера закончилось купание в Дехановом пруду для одной из отдыхающих санатория «Дальняя Дача».

Как сказал сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Михаил Наумов, жительница Екатеринбурга 1935 года рождения решила искупаться. По предварительной версии, когда она зашла в воду, у неё прихватило сердце. Матросы-спасатели «Дальней Дачи» вытащили бабушку из воды, но спасти её не удалось. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

По данному факту проводится доследственная проверка.

В Кыштыме за последнюю неделю это уже второй трагический случай. Напомним, 20 июля 43-летний мужчина, который полез в воду в нетрезвом состоянии, утонул на глазах у отдыхающих на детском пляже.