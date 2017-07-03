На Дехановом пруду в Кыштыме утонула женщина
Автор: КР от Сегодня, 10:12 Категория: Происшествия
Трагедией вчера закончилось купание в Дехановом пруду для одной из отдыхающих санатория «Дальняя Дача».
Как сказал сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Михаил Наумов, жительница Екатеринбурга 1935 года рождения решила искупаться. По предварительной версии, когда она зашла в воду, у неё прихватило сердце. Матросы-спасатели «Дальней Дачи» вытащили бабушку из воды, но спасти её не удалось. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
По данному факту проводится доследственная проверка.
В Кыштыме за последнюю неделю это уже второй трагический случай. Напомним, 20 июля 43-летний мужчина, который полез в воду в нетрезвом состоянии, утонул на глазах у отдыхающих на детском пляже.
Комментарии
В Кыштыме в ДТП получили травмы два подростка (slesar)
О хорошо, еще на одного беспредельщика на дороге меньше стало. >>>
В Кыштыме для ускорения ремонта теплотрассы глава округа предложила работать весь световой день (Трубкин Игорь)
без горячей воды не с 5 июля!!! а с 14 июня!!! Уже 6 недель!!! Такими темпами 150м теплосети будут делать до октября....(((. >>>
В Кыштыме в ДТП получили травмы два подростка (Батя)
Идиот за рулем это тоже что обезьяна в клетке и В наших школах самих инструкторов учить надо >>>
В Кыштыме главный храм города пополнился новыми святынями (9193022937)
Настоятель, спасибо за замечание. Исправили. >>>
В Кыштыме матросы-спасатели не могли спасти тонущего мужчину, поскольку трагедия произошла до начала их дежурства (Гость александр)
а дети тоже по времени приходят? или с утра там купаются.и не ждут пока спасатели выспятся >>>
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