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В Кыштыме полиция изъяла из незаконного оборота алкоголь и боеприпасы

Автор: КР от Сегодня, 18:07 Категория: Происшествия

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Фото предоставлено пресс-службой полиции.

 

В  Кыштыме подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Район», которое проводилось в ночь на минувшую субботу.

 

В «Районе» были задействованы 72 полицейских, представители уголовно-исполнительной инспекции, федеральной службы судебных приставов, подразделения Росгвардии, работники частных охранных предприятий, казаки.

 

Всего за несколько часов было выявлено 106 административных правонарушений. Проверено десять объектов торговли. В одном из магазинов на улице Соплякова изъято 33 литра алкогольной продукции на сумму 13 530 рублей. Продавцу грозит штраф до 15 тысяч рублей.

 

Полицейские наведались и в один из частных домов посёлка Слюдорудник. У 34-летнего мужчины было обнаружено и изъято из незаконного оборота 40 охотничьих патронов и две банки с порохом.

 

В рамках мероприятия «Район» проверено 69 ранее судимых граждан, а также 16 подростков, состоящих на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

 

Такие мероприятия проводятся ежемесячно, и каждый раз дают хороший результат.

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