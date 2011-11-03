Молодого человека из Кыштыма развели на деньги и внесли в чёрный список
Автор: КР от Вчера, 16:14 Категория: Происшествия
В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний житель нашего города.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, кыштымец стал переписываться ВКонтакте с мобильного телефона с неким пользователем интернета под именем Максим Мельников. Незнакомец рассказал, что уже продолжительное время играет на ставках, а из-за того, что он очень везучий, букмекерские конторы занесли его в чёрный список.
Делать ставки решил и наш доверчивый земляк. Однако Максим убедил его в том, что необходимо внести первоначальный взнос в 10 тысяч рублей, и только после этого он готов помочь новичку заработать лёгкие деньги.
Кыштымец ответил, что у него только 7800 рублей. Максим Мельников сказал, что этого достаточно и попросил потенциальную жертву перевести всю сумму на его банковскую карту. На следующий день молодой человек перевёл деньги. Почти сразу после этого аккаунт жителя Кыштыма был внесён в чёрный список, и связаться с Мельниковым он уже не мог.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».
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