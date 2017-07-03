В Кыштыме вор-рецидивист снова отправится за решётку
Автор: КР от Сегодня, 13:45 Категория: Происшествия
Следственный отдел полиции завершил расследование серии краж, совершённой на территории Кыштымского округа. Житель нашего города 47 лет освободился из мест лишения свободы в феврале этого года, отбыв наказание за кражи. Но выйдя на свободу, продолжил воровской промысел.
Как сказал сайту «КР» и. о. начальника следственного отдела полиции Александр Тепленко, подозреваемый орудовал в садовых домиках и в частных домах. Доказана его причастность к четырём эпизодам. Он тащил всё, что попадалось ему на глаза – бытовую технику, посуду, продукты, постельное бельё и одежду. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей. Часть похищенного возвращена владельцам.
Сам подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
спасибо) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (9193022937)
Анастасия, да выступление группы "На-на" в силе) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
Выступление группы еще в силе? >>>
В Кыштыме любители уличных попоек всё чаще нарываются на штрафы (Горожанин)
Чуть больше 10% взысканных штрафов... Сразу вспоминается про "суровые законы" и "необязательность исполнения". >>>
Кыштым прирастает детскими игровыми городками (Горожанин)
Отличные новости, особенно - в последнем абзаце. Укажите, пожалуйста, какие 17 дворов попали в эту программу, что бы мы за них порадовались. Есть ли планы и сроки насчет остальных дворов? >>>
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