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В Кыштыме вор-рецидивист снова отправится за решётку

Автор: КР от Сегодня, 13:45 Категория: Происшествия

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Следственный отдел полиции завершил расследование серии краж, совершённой на территории Кыштымского округа. Житель нашего города 47 лет освободился из мест лишения свободы в феврале этого года, отбыв наказание за кражи. Но выйдя на свободу, продолжил воровской промысел.

 

Как сказал сайту «КР» и. о. начальника следственного отдела полиции Александр Тепленко, подозреваемый орудовал в садовых домиках и в частных домах. Доказана его причастность к четырём эпизодам. Он тащил всё, что попадалось ему на глаза – бытовую технику, посуду, продукты, постельное бельё и одежду. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей. Часть похищенного возвращена владельцам.

 

Сам подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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