В Кыштыме задержан ещё один криминальный дуэт, промышлявший сбытом наркотиков

Автор: КР от Сегодня, 11:25 Категория: Происшествия

Сотрудники межрайонного отдела №4 Главного управления МВД России по Челябинской области и спецподразделения ОМОН войск Росгвардии изъяли у двух жителей Кыштыма 150 граммов синтетического наркотика карфентанила.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, 47-летняя женщина и 40-летний мужчина причастны к сбыту наркотиков в особо крупном размере. Мужчина на машине перевозил расфасованные дозы карфентанила не только по Кыштыму, но и по соседним городам. Часть наркотиков была обнаружена в его автомобиле, остальное – в квартире.

В отношении криминального дуэта возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Подельникам грозит до двадцати лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Напомним, на прошлой неделе бойцы ОМОН уже проводили в Кыштыме спецоперацию. Тогда с коллегами из межрайонного отдела № 4 Главного управления МВД России по Челябинской области они задержали супружескую пару. В огороде их частного дома была найдена стеклянная банка с расфасованным карфентанилом. Супругам 53 и 56 лет также грозит пожизненное заключение.