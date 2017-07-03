В Кыштыме задержан ещё один криминальный дуэт, промышлявший сбытом наркотиков
Автор: КР от Сегодня, 11:25 Категория: Происшествия
Сотрудники межрайонного отдела №4 Главного управления МВД России по Челябинской области и спецподразделения ОМОН войск Росгвардии изъяли у двух жителей Кыштыма 150 граммов синтетического наркотика карфентанила.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, 47-летняя женщина и 40-летний мужчина причастны к сбыту наркотиков в особо крупном размере. Мужчина на машине перевозил расфасованные дозы карфентанила не только по Кыштыму, но и по соседним городам. Часть наркотиков была обнаружена в его автомобиле, остальное – в квартире.
В отношении криминального дуэта возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Подельникам грозит до двадцати лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.
Напомним, на прошлой неделе бойцы ОМОН уже проводили в Кыштыме спецоперацию. Тогда с коллегами из межрайонного отдела № 4 Главного управления МВД России по Челябинской области они задержали супружескую пару. В огороде их частного дома была найдена стеклянная банка с расфасованным карфентанилом. Супругам 53 и 56 лет также грозит пожизненное заключение.
Комментарии
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (slesar)
Так и надо, не фига по улице пьяным шататься, попался отвечай. >>>
В Кыштыме определились с датой ночного обезвоживания (Кирилл Мазур)
!ночное обезвоживание" ! что за ересь ? у автора заголовка обезвоживание мозга ! >>>
Проект центра развития туризма Кыштыма стал обладателем гранта благотворительного фонда Тимченко (kazanalex)
ну собственно еще деньги под разворовывание ))) >>>
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (Искандер)
Где логика - оскорбил в отделе и публично! Тёплое с мягким... >>>
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (НэМэнт)
Какие все нежные стали. А сами то как общаются с людьми ? как с быдлом. >>>
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