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» » У жительницы Кыштыма малолетки повыдёргивали ещё не выросшую морковь

У жительницы Кыштыма малолетки повыдёргивали ещё не выросшую морковь

Автор: КР от Вчера, 13:50 Категория: Происшествия

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В полицию обратилась 71-летняя женщина, проживающая в одном из частных домов на улице Крестьянской. По её словам, соседи видели, как двое мальчишек лет 11-12 залезли к ней в огород. Они обчистили грядку с морковью, которую старушка только недавно прополола.

 

Пенсионерка подсчитала количество пропавших морковок – ровно 100 штук. И оценила ущерб в 40 рублей.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, по данному факту проводится проверка.

 

С начала сезона это уже второй случай, когда с грядок кыштымцев пропадают ещё не созревшие корнеплоды. В конце июня в полицию обратилась жительница улицы Швейкина. В её огороде неизвестные выкопали 30 кустов картофеля.

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