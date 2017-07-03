У жительницы Кыштыма малолетки повыдёргивали ещё не выросшую морковь
Автор: КР от Вчера, 13:50 Категория: Происшествия
В полицию обратилась 71-летняя женщина, проживающая в одном из частных домов на улице Крестьянской. По её словам, соседи видели, как двое мальчишек лет 11-12 залезли к ней в огород. Они обчистили грядку с морковью, которую старушка только недавно прополола.
Пенсионерка подсчитала количество пропавших морковок – ровно 100 штук. И оценила ущерб в 40 рублей.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, по данному факту проводится проверка.
С начала сезона это уже второй случай, когда с грядок кыштымцев пропадают ещё не созревшие корнеплоды. В конце июня в полицию обратилась жительница улицы Швейкина. В её огороде неизвестные выкопали 30 кустов картофеля.
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