У жительницы Кыштыма малолетки повыдёргивали ещё не выросшую морковь

Автор: КР от Вчера, 13:50 Категория: Происшествия

В полицию обратилась 71-летняя женщина, проживающая в одном из частных домов на улице Крестьянской. По её словам, соседи видели, как двое мальчишек лет 11-12 залезли к ней в огород. Они обчистили грядку с морковью, которую старушка только недавно прополола.

Пенсионерка подсчитала количество пропавших морковок – ровно 100 штук. И оценила ущерб в 40 рублей.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, по данному факту проводится проверка.

С начала сезона это уже второй случай, когда с грядок кыштымцев пропадают ещё не созревшие корнеплоды. В конце июня в полицию обратилась жительница улицы Швейкина. В её огороде неизвестные выкопали 30 кустов картофеля.