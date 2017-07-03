В Кыштыме бойцы ОМОН изъяли у супружеской пары крупную партию наркотиков

Автор: КР от Вчера, 10:11 Категория: Происшествия

Это была совместная операция оперативников межрайонного отдела № 4 отдела уголовного розыска Главного управления МВД России по Челябинской области и спецподразделения Росгвардии. В одном из частных домов в Кыштыме они задержали супругов 53 и 56 лет, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств.

Как пояснила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, эта пара приобретала через интернет наркотические вещества, которые затем путём закладок сбывала жителям Кыштыма, Озёрска, Каслей, Миасса и Челябинска. Предположительно, их наркобизнес процветал около полугода. Ранее оба уже были судимы за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и только недавно освободились из мест лишения свободы.

Силовики в ходе спецоперации обнаружили 40 граммов наркотиков, спрятанных в огороде. В стеклянной банке среди травы находилось восемь свёртков. Экспертиза установила, что их содержимое – синтетический наркотик карфентанил. Стоимость одного грамма «синтетики» варьируется от трёх до пяти тысяч рублей. Изъятой партии хватило бы на 500 доз.

Кроме наркотиков, в доме задержанных найдены деньги в сумме 100 тысяч рублей, приспособления для хранения, взвешивания и упаковывания наркотиков, а также краденые вещи – бытовые электроприборы, посуда, постельное бельё.

Супруги задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических веществ». Обоим грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.