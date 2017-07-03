В посёлке Тайгинка, что вблизи Кыштыма, малолетние дети устроили погром на кладбище
Автор: КР от Вчера, 15:20 Категория: Происшествия
Вчера в дежурную часть полиции поступили заявления от двух жительниц посёлка Тайгинка. Они сообщили, что надгробия на могилах их родственников разгромлены. По словам 59-летней жительницы Тайгинки, неизвестные уронили два тяжелейших памятника её родных. Односельчанка также заявила о двух надгробиях, оказавшихся на земле.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам удалось установить подозреваемых. Ими оказались два восьмилетних мальчика и их девятилетняя подруга. Все трое воспитываются в неблагополучных семьях.
По данному факту проводится проверка. Родители малолетних хулиганов будут привлечены к административной ответственности.
Комментарии
Центральная котельная в Кыштыме вошла в штатный режим работы (Олег)
ЛОЖ В НАГЛУЮ И КАК СОВЕСТЬ ГДЕ Вчера котельная даже не топилась а вода и то ржавая только 6 появилась >>>
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (Горожанин)
Печально, конечно, что сидим без горячей воды из-за аварий. Но радует, что это происходит сейчас, а не накануне отопительного сезона, как раньше. Однако сроки ремонтов хотелось бы знать - ведь есть же >>>
Проект Кыштыма по благоустройству детских площадок вошёл в число лучших муниципальных практик Челябинской области (Горожанин)
Вот зачем здесь лажу гнать? В газете был опубликован полный список этих площадок с адресами.Действительно, зачем? Списка в данной публикации нет. В очень эмоциональном комментарии его тоже не видно. >>>
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (VIKMAL)
Такими темпами до зимы воды горячей не будет... >>>
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (Гость гость)
Соболезную, но это должно было случиться рано или поздно. Столько лет ничего не ремонтировалось, вот итог, а помнится в былые годы жители нижнего радовались что горячую воду у них летом практически не >>>
Все комментарии