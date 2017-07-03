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В посёлке Тайгинка, что вблизи Кыштыма, малолетние дети устроили погром на кладбище

Автор: КР от Вчера, 15:20 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть полиции поступили заявления от двух жительниц посёлка Тайгинка. Они сообщили, что надгробия на могилах их родственников разгромлены. По словам 59-летней жительницы Тайгинки, неизвестные уронили два тяжелейших памятника её родных. Односельчанка также заявила о двух надгробиях, оказавшихся на земле.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам удалось установить подозреваемых. Ими оказались два  восьмилетних мальчика и их девятилетняя подруга. Все трое воспитываются в неблагополучных семьях.

 

По данному факту проводится проверка. Родители малолетних хулиганов будут привлечены к административной ответственности.

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