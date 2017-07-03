Житель Кыштыма пришёл к приятелю за бутылкой, но прихватил его телевизор и музыкальный центр
Автор: КР от Вчера, 10:54 Категория: Происшествия
В Кыштыме будут судить 51-летнего жителя нашего города, который обвиняется в грабеже. В один из майских дней он вместе с двумя собутыльниками «соображал на троих». Когда выпивка закончилась, все трое отправились к знакомому, у которого, по их мнению, всегда есть спиртное. Но того дома не оказалось. Тогда один из них, разбив окно в его частном доме, залез в жилище и похитил телевизор и музыкальный центр.
Как сказал сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов, пока расследовалось уголовное дело в отношении подозреваемого в грабеже, он успел совершить ещё ряд краж. За грабёж ему грозит до семи лет лишения свободы. Не исключено, что этот срок будет увеличен ещё и за кражи.
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