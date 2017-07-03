Жительница Кыштыма проломила бывшему мужу голову

Автор: КР от Вчера, 10:23 Категория: Происшествия

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы нашего города, причинившей своему бывшему мужу тяжкий вред здоровью.

Как пояснил сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов, женщина сама же пригласила своего бывшего супруга в гости. За распитием спиртного между ними вспыхнула ссора. Хозяйка квартиры стала выталкивать гостя из дома, да так усердно, что он упал на лестничной площадке, сильно ударившись головой. Пострадавшего госпитализировали в больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой.

В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ей грозит ограничение свободы на срок до трёх лет.