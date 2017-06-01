В Кыштыме будут судить одного из членов семейного подряда, доставившего в наш город более двух килограммов гашиша
Автор: КР от Сегодня, 09:59 Категория: Происшествия
Следственный отдел полиции направил в Кыштымский городской суд уголовное дело в отношении жителя Тувы 1980 года рождения, который в октябре прошлого года был задержан с крупной партией гашиша.
Как уже сообщалось на нашем сайте, пятеро жителей этой республики, среди которых было две женщины, приехали в Кыштым на автомобиле и сняли квартиру в одном из домов на улице Ленина. Однако вскоре их навестили полицейские. В съёмном жилище гастролёров, которые, кстати, все приходятся друг другу родственниками, запрещённых веществ не оказалось. Оперативники обнаружили наркотики в их «Фольксваген Поло». Под обшивкой багажника было спрятано 14 брикетов с гашишем общим весом в два килограмма 311 граммов.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, всю вину взял на себя 37-летний мужчина. Изначально в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Хранение наркотических и психотропных веществ», однако во время расследования эта статья была изменена на более тяжкую – «Покушение на сбыт наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере». Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей.
Комментарии
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