Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме будут судить одного из членов семейного подряда, доставившего в наш город более двух килограммов гашиша

В Кыштыме будут судить одного из членов семейного подряда, доставившего в наш город более двух килограммов гашиша

Автор: КР от Сегодня, 09:59 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Следственный отдел полиции направил в Кыштымский городской суд уголовное дело в отношении жителя Тувы 1980 года рождения, который в октябре прошлого года был задержан с крупной партией гашиша.

 

Как уже сообщалось на нашем сайте, пятеро жителей этой республики, среди которых было две женщины, приехали в Кыштым на автомобиле и сняли квартиру в одном из домов на улице Ленина. Однако вскоре их навестили полицейские. В съёмном жилище гастролёров, которые, кстати, все приходятся друг другу родственниками, запрещённых веществ не оказалось. Оперативники обнаружили наркотики в их «Фольксваген Поло». Под обшивкой багажника было спрятано 14 брикетов с гашишем общим весом в два килограмма 311 граммов.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, всю вину взял на себя 37-летний мужчина. Изначально в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Хранение наркотических и психотропных веществ», однако во время расследования эта статья была изменена на более тяжкую – «Покушение на сбыт наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере». Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter