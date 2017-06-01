В Кыштыме ребёнок, которого закрыли на балконе, догадался вызвать спасателей

Автор: КР от Сегодня, 11:28 Категория: Происшествия

Вчера вечером 10-летний мальчик в одних шортах вышел на балкон своей квартиры, расположенной на первом этаже дома на улице Соплякова. В этот момент его маленький брат закрыл дверь с обратной стороны, причём поставил её в режим проветривания. В тот момент дети были дома одни.

Оказавшись взаперти, школьник попробовал открыть дверь с помощью палки. После безуспешных попыток он попросил проходившего мимо мужчину вызвать спасателей.

Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, его коллегам потребовалось всего несколько минут, чтобы забраться на балкон и без особых усилий открыть дверь. Им даже не пришлось использовать слесарный инструмент – она и так поддалась крепким мужчинам.

Спасатели похвалили юного пленника за то, что в необычной ситуации он не растерялся, а проявил смекалку. Теперь ему осталось только научить младшего брата не хулиганить.