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В Кыштыме уже выкапывают несозревший картофель

Автор: КР от Вчера, 12:30 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть кыштымской полиции обратилась 69-летняя женщина. За ночь с её огорода на улице Швейкина пропало сразу 30 кустов картофеля.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Светлана Дятлова, сейчас устанавливается материальный ущерб. Злоумышленнику, выкопавшему у бабули ещё не созревший «второй хлеб», грозит административная ответственность.

 

Даже в прошлом сезоне, когда картофель созревал раньше, первая кража овощей была зарегистрирована в конце июля в посёлке Тайгинка. Тогда владелица приусадебного участка не досчиталась 14 кустов картофеля, а также лука и моркови.

 

Если вы застанете злоумышленников на месте преступления, немедленно звоните по телефонам полиции: 02 или 8 (35151) 4-46-61.

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