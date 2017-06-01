В Кыштыме уже выкапывают несозревший картофель

Автор: КР от Вчера, 12:30 Категория: Происшествия

Вчера в дежурную часть кыштымской полиции обратилась 69-летняя женщина. За ночь с её огорода на улице Швейкина пропало сразу 30 кустов картофеля.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Светлана Дятлова, сейчас устанавливается материальный ущерб. Злоумышленнику, выкопавшему у бабули ещё не созревший «второй хлеб», грозит административная ответственность.

Даже в прошлом сезоне, когда картофель созревал раньше, первая кража овощей была зарегистрирована в конце июля в посёлке Тайгинка. Тогда владелица приусадебного участка не досчиталась 14 кустов картофеля, а также лука и моркови.

Если вы застанете злоумышленников на месте преступления, немедленно звоните по телефонам полиции: 02 или 8 (35151) 4-46-61.