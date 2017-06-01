В Кыштыме полицейские завели уголовные дела за спаивание несовершеннолетних

Автор: КР от Вчера, 12:19 Категория: Происшествия

Сотрудники кыштымской полиции возбудили уголовное дело в отношении продавца магазина «Пивная коллекция», которая уже не в первый раз продала несовершеннолетнему алкоголь. В мае 16-летний подросток без труда купил у неё разливной пенный напиток в магазине, который находится в микрорайоне Каолиновый. Причём реализовала спиртное женщина, которая не так давно уже попадала в поле зрения полиции. Тогда она отделалась административной ответственностью, предусматривающей наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.

По уголовной статье сумма штрафа значительно выше – женщине придётся раскошелиться на сумму от 50 до 80 тысяч рублей. Ещё одна санкция этой статьи – исправительные работы до одного года. Какое именно наказание ждёт злостную нарушительницу закона, решит суд.

Как сообщила сайту «КР» начальник отдела дознания межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Альбина Рустамова, сразу после инцидента с продажей пива несовершеннолетнему магазин в Каолиновом закрылся. Оказалось, что реализация алкогольной продукции там шла незаконно – юридическое лицо, являющееся владельцем торговой точки, к тому моменту уже не существовало.

Однако в микрорайоне Нижнего Кыштыма тот же самый бизнесмен имеет ещё один магазин разливных напитков – «Пивная лавка». В минувшую пятницу сотрудники отдела дознания провели там обыски и обнаружили множество нарушений. При этом выяснилось, что до приезда сотрудников полиции продавец этого магазина также продала спиртное 16-летней девушке, за что поплатится административной ответственностью и штрафом до 50 тысяч рублей.

Кроме того, в этой торговой точке полицейским не предоставили документы на алкогольную продукцию, поэтому весь алкоголь объёмом 225 литров на общую сумму 15 750 рублей был изъят из незаконного оборота.

Ещё одно уголовное дело по факту повторной продажи алкоголя несовершеннолетнему было возбуждено в отношении продавца магазина продуктов в посёлке Северный. Женщина как минимум дважды за последний год продала подросткам пиво из-под полы. Владельцы этой торговой точки никогда не имели лицензию на продажу алкогольной продукции и назвали действия своей сотрудницы её собственной инициативой.