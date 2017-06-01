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В Кыштыме серийного вора заключили под стражу

Автор: КР от Сегодня, 14:09 Категория: Происшествия

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Полицейские раскрыли серию краж, которая прокатилась по садоводческим товариществам Кыштымского городского округа с 30 мая по 14 июня.

 

Сначала 46-летний житель Кыштыма поорудовал на двух участках в товариществе «Керамик». Здесь он разжился музыкальным центром, алюминиевыми баками и продуктами. В общей сложности ущерб владельцам участка составил около десяти тысяч рублей.

 

В ночь на 13 июня он взломал дверь в одном из садовых домиков товарищества «Кварц». Продукты и кое-что из бытовой техники пострадавшая оценила в пять тысяч рублей.

 

Уже следующей ночью этот же любитель чужого добра забрался в другой домик СНТ «Кварц». И снова «отоварился» продуктами, а также прихватил с собой посуду.

 

Подозреваемому и неоднократно судимому за аналогичные преступления уже предъявлено обвинение по статье «Кража». Он признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. До приговора суда вор-рецидивист будет находиться по стражей.

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