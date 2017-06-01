Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Несовершеннолетний лжетеррорист из Кыштыма отправлен на принудительное лечение
Кыштыму -- 260 лет

Несовершеннолетний лжетеррорист из Кыштыма отправлен на принудительное лечение

Автор: КР от Сегодня, 12:43 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Вечером 11 января 2017 года в кыштымской  школе №3 раздался телефонный звонок.  Неизвестный сообщил сторожу, что в учебном заведении заложена  бомба и добавил: «Мы сейчас приедем».  Мужчина решил, что звонили полицейские и какое-то время ждал их приезда.  Затем сам обратился в дежурную часть. Сайт «КР» подробно рассказывал об этом инциденте.

 

В поисках взрывного устройства были задействованы все подразделения МЧС, кинологи со служебной собакой из Озёрска.  Вызов оказался ложным. Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ установили личность лжетеррориста. Выяснилось, что воспитанник Центра помощи детям «Горизонт» позвонил в школу по просьбе друга, который не хотел идти на уроки.

 

Юному злоумышленнику была назначена медицинская экспертиза.  После тщательного обследования специалисты пришли к выводу, что 17-летний подросток по психическому состоянию представляет опасность для себя и общества, может причинить существенный вред, поэтому нуждается в принудительном лечении.

 

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, юноша будет проходить  лечение в стационарном психиатрическом медучреждении.  

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter