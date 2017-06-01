Несовершеннолетний лжетеррорист из Кыштыма отправлен на принудительное лечение

Автор: КР от Сегодня, 12:43 Категория: Происшествия

Вечером 11 января 2017 года в кыштымской школе №3 раздался телефонный звонок. Неизвестный сообщил сторожу, что в учебном заведении заложена бомба и добавил: «Мы сейчас приедем». Мужчина решил, что звонили полицейские и какое-то время ждал их приезда. Затем сам обратился в дежурную часть. Сайт «КР» подробно рассказывал об этом инциденте.

В поисках взрывного устройства были задействованы все подразделения МЧС, кинологи со служебной собакой из Озёрска. Вызов оказался ложным. Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ установили личность лжетеррориста. Выяснилось, что воспитанник Центра помощи детям «Горизонт» позвонил в школу по просьбе друга, который не хотел идти на уроки.

Юному злоумышленнику была назначена медицинская экспертиза. После тщательного обследования специалисты пришли к выводу, что 17-летний подросток по психическому состоянию представляет опасность для себя и общества, может причинить существенный вред, поэтому нуждается в принудительном лечении.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, юноша будет проходить лечение в стационарном психиатрическом медучреждении.