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Кыштыму -- 260 лет

В Кыштыме подростка осудили по уголовной статье и приговорили к обязательным работам

Автор: КР от Вчера, 15:45 Категория: Происшествия

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Вступил в законную силу приговор мирового судьи в отношении теперь уже 16-летнего жителя одного из посёлков Кыштымского городского округа. Шестнадцать ему исполнилось 2 июня, а на момент совершения преступлений он был младше. Но и этого хватило, чтобы попасть под уголовную статью – «Кража».

 

Следствие установило причастность парня к двум эпизодам краж с садовых участков. Сам он свою вину отрицает и в суде утверждал, что его подставили. Однако его доводы не подтвердились.

 

– Подросток промышлял зимой на садовых участках, – сказал сайту «КР» помощник прокурора города Кыштыма Михаил Веденин. – Он украл аккумулятор, баки. Часть похищенного успел сдать в металлолом. Общий ущерб составил около десяти тысяч рублей.

 

Парень и раньше не раз попадался на кражах, состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Суд приговорил его к 120 часам обязательных работ.

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