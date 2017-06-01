В Кыштыме подростка осудили по уголовной статье и приговорили к обязательным работам
Автор: КР от Вчера, 15:45 Категория: Происшествия
Вступил в законную силу приговор мирового судьи в отношении теперь уже 16-летнего жителя одного из посёлков Кыштымского городского округа. Шестнадцать ему исполнилось 2 июня, а на момент совершения преступлений он был младше. Но и этого хватило, чтобы попасть под уголовную статью – «Кража».
Следствие установило причастность парня к двум эпизодам краж с садовых участков. Сам он свою вину отрицает и в суде утверждал, что его подставили. Однако его доводы не подтвердились.
– Подросток промышлял зимой на садовых участках, – сказал сайту «КР» помощник прокурора города Кыштыма Михаил Веденин. – Он украл аккумулятор, баки. Часть похищенного успел сдать в металлолом. Общий ущерб составил около десяти тысяч рублей.
Парень и раньше не раз попадался на кражах, состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Суд приговорил его к 120 часам обязательных работ.
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